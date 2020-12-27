مواصلات «الوفاق» تستعرض مشاريع تطوير مطار مصراتة الدولي

عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، اجتماعاً اليوم الأحد، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وبحضور كل من رئيسي مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني.

وحضر الاجتماع أيضاً، رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ورئيس ومساعد جهاز إدارة وتنفيذ طريق إمساعد – رأس إجدير، ومساعد رئيس مصلحة الطرق والجسور، ومدير عام مطار مصراته الدولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع ذات العلاقة بمصلحة المطارات بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تطوير مطار مصراته الدولي، بما فيها إعداد مخطط عام للمطار واإنشاء محطة ركاب متكاملة والإجراءات المتعلقة بتخصيص جزء من القيمة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من بند الطوارئ.

واستعرض الاجتماع المشاريع المتعاقد عليها من طرف مصلحة المطارات من مخصص سنة 2020 وإمكانية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لأعمال التوريدات الخارجية.

كما تم التطرق للمستجدات المتعلقة بالمشاريع الجاري تنفيذها بالمطار والمتعاقد عليها خلال سنة 2019، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات على فيسبوك.