موجة أحداث «صادمة» حول العالم

في مشهد عالمي متسارع تتقاطع فيه المآسي الإنسانية مع التوترات الأمنية والحوادث الصادمة، شهدت الساحة الدولية سلسلة أحداث لافتة خلال الساعات الأخيرة، من بينها جريمة أسرية مأساوية في الولايات المتحدة انتهت بمقتل نائب حاكم فرجينيا السابق لزوجته وانتحاره، إلى جانب تطورات أمنية في مدغشقر بعد إحباط محاولة محتملة لاستهداف الرئيس بطائرات مسيّرة، مرورًا بعمليات عسكرية أميركية ضد سفن يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ، كما امتدت الأخبار لتشمل حوادث صناعية وبيئية خطيرة في أستراليا، وكوارث حريق في ألمانيا، وقضايا طبية وقضائية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة وفرنسا، وصولًا إلى تحذيرات صحية عاجلة في مصر بشأن أدوية مغشوشة.

الولايات المتحدة.. نائب حاكم فرجينيا السابق جاستن فيرفاكس يقتل زوجته ثم ينتحر داخل منزلهما

أفادت شرطة مقاطعة فيرفاكس في ولاية فرجينيا الأمريكية بأن نائب حاكم الولاية السابق جاستن فيرفاكس أقدم على إطلاق النار على زوجته داخل منزلهما، قبل أن يضع حدًّا لحياته داخل المنزل نفسه، وفق ما نقلته شبكة “CNN” عن السلطات المحلية

وقال رئيس شرطة مقاطعة فيرفاكس كيفن ديفيس إن الحادثة وقعت على خلفية نزاع عائلي مرتبط على ما يبدو بقضية “طلاق معقد أو فوضوي”، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية ما زالت مستمرة لفهم ملابسات ما جرى بدقة

وأضاف ديفيس أن المأساة تضاعفت بسبب وجود طفلي الزوجين المراهقين داخل المنزل وقت إطلاق النار، حيث بادر أحدهما بالاتصال برقم الطوارئ (911) للإبلاغ عن الحادثة

ووصف رئيس الشرطة الواقعة بأنها “سقوط مأساوي لعائلة كانت تحظى بمكانة رفيعة”، مؤكدًا أن الأطفال سيتأثرون نفسيًا بشكل بالغ بعد فقدان والديهما داخل منزل واحد وفي لحظة واحدة

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشرطة اعتمدت على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل المنزل، والتي جرى تركيبها سابقًا بسبب النزاعات القضائية المستمرة بين الزوجين، وهو ما ساعد المحققين في إعادة بناء تسلسل اللحظات الأخيرة قبل الحادثة

وشغل جاستن فيرفاكس منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا بين عامي 2018 و2022، قبل أن تتعرض مسيرته السياسية لاضطرابات كبيرة أبرزها عام 2019 عندما واجه مطالبات بالاستقالة على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي، ما انعكس على حضوره السياسي وشعبيته

وخاض لاحقًا سباق الترشح لمنصب حاكم الولاية عام 2021 لكنه لم ينجح، ليعود بعد ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة، بينما عملت زوجته في مجال طب الأسنان

مدغشقر تعلن إحباط محاولة اغتيال استهدفت الرئيس عبر طائرات مسيّرة

أعلن مدير الاتصالات في مكتب رئيس مدغشقر أن السلطات أحبطت محاولة اغتيال استهدفت الرئيس ميكائيل راندريانيرينا وزوجته، بعد رصد تحليق طائرات مسيّرة فوق مقر الإقامة الرئاسية.

وأوضح المسؤول أن خمس طائرات مسيّرة حلّقت ليل الأحد–الاثنين فوق المنطقة، قبل أن تغادر بعد تدخل أنظمة التشويش التابعة للأمن الرئاسي، دون تسجيل أي إصابات.

وأشار إلى أن الطائرات لم تكن مزودة بمتفجرات، بل كانت مجهزة بأجهزة مراقبة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بهدف جمع معلومات عن داخل مقر الإقامة وتحديد التحركات داخله.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث، واعتبرته محاولة محتملة للترهيب، في وقت تحدثت فيه تقارير رسمية عن وجود مخطط أوسع يشمل استهداف مؤسسات حكومية، بينها البرلمان.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من توجيه اتهامات لعدد من الأشخاص بالتخطيط لمحاولة انقلاب واغتيال الرئيس، ما يزيد من التوتر السياسي والأمني في البلاد.

الجيش الأميركي يعلن مقتل 3 أشخاص في ضربة استهدفت سفينة بشرق المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربة عسكرية في شرق المحيط الهادئ استهدفت سفينة قالت إنها كانت تُستخدم في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية إن العملية نُفذت ضمن قوة مهام مشتركة، بناءً على معلومات استخباراتية أشارت إلى أن السفينة تابعة لشبكات تُصنفها واشنطن “منظمات إرهابية” ومتورطة في تهريب المخدرات عبر مسارات معروفة في المنطقة.

وأكد البيان عدم وقوع أي خسائر في صفوف القوات الأميركية، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد قوارب يُشتبه في استخدامها في التهريب البحري خلال الأشهر الأخيرة، في إطار ما تصفه بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

حريق هائل في مصفاة نفط “فيفا” بمدينة غيلونغ الأسترالية

اندلع حريق كبير في مصفاة “فيفا” للنفط في مدينة غيلونغ بولاية فيكتوريا الأسترالية، بعد بلاغات عن انفجارات وتسرب غاز شديد الاشتعال، ما أدى إلى تصاعد ألسنة لهب وصل ارتفاعها إلى نحو 60 مترًا وسحب دخان كثيفة.

وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق بدأ نتيجة تسرب كبير لهيدروكربونات وامتد بسرعة بعد عدة انفجارات، فيما تعمل فرق الطوارئ على احتوائه، مع توقعات بعدم السيطرة الكاملة عليه قبل ساعات.

وأكدت السلطات عدم تسجيل إصابات، بينما طمأنت شركة فيفا للطاقة بأن الإمدادات لم تتأثر بشكل فوري، رغم أن الحادث طال جزءًا من الإنتاج خصوصًا البنزين.

ودعت الحكومة الأسترالية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الوقود، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة من حيث الإمدادات، رغم حساسية المصفاة التي تغطي جزءًا مهمًا من احتياجات الوقود في البلاد.

وفاة جوي هارمون.. نجمة الستينيات الشهيرة في فيلم “Cool Hand Luke” عن عمر 87 عامًا

توفيت الممثلة الأمريكية جوي هارمون عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد معاناة مع التهاب رئوي استمر لعدة أسابيع، وفق ما أكدته عائلتها لموقع “TMZ”.

وذكرت المصادر أنها رحلت في منزلها بمدينة لوس أنجلوس، محاطة بأفراد أسرتها، بعد فترة تنقلت خلالها بين المستشفى ومراكز الرعاية، قبل أن تمضي أيامها الأخيرة تحت رعاية تلطيفية.

واشتهرت هارمون بدورها في فيلم “Cool Hand Luke” عام 1967 إلى جانب الممثل بول نيومان، حيث قدّمت شخصية “لوسيل” في مشهد غسيل السيارات الذي جعلها من أبرز الوجوه السينمائية في ستينيات القرن الماضي.

وخلال مسيرتها، شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، قبل أن تبتعد عن التمثيل في السبعينيات للتركيز على حياتها الأسرية، ثم اتجهت لاحقًا لإدارة مشروع مخبز ناجح استمر لسنوات.

وتركت جوي هارمون خلفها ثلاثة أبناء وتسعة أحفاد، فيما نعتها عائلتها بوصفها شخصية إيجابية ومحبوبة تركت أثرًا في حياتهم ومسيرتها الفنية.

طبيب أميركي يواجه تهمة القتل غير العمد بعد استئصال الكبد بدل الطحال في عملية جراحية

يواجه جراح في ولاية فلوريدا الأميركية تهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية، بعد وفاة مريض مسن (70 عامًا) إثر عملية جراحية أخطأ خلالها الطبيب في تحديد العضو المستهدف، حيث يُتهم باستئصال الكبد بدلًا من الطحال.

وبحسب التحقيقات التي استمرت عامين، كان المريض قد دخل المستشفى في أغسطس 2024 بسبب ألم في البطن، وأوصى الطبيب بإجراء عملية استئصال الطحال رغم تردد المريض. وخلال العملية التي تحولت من المنظار إلى الجراحة المفتوحة، تدهورت حالة المريض بشكل حاد وتوفي لاحقًا.

وأفادت وثائق وشهادات طاقم غرفة العمليات أن الطبيب واجه صعوبة في تحديد العضو الصحيح، وسط اتهامات بأنه أجرى العملية بطريقة غير منضبطة ولم يلتزم بالإجراءات الطبية المعتمدة، ما أدى إلى استئصال الكبد بدل الطحال.

وقال الطبيب في إفاداته إنه اعتقد أن العضو الذي استأصله هو الطحال، مدعيًا وجود تشوهات غير طبيعية في أعضاء المريض، وهو ما رفضه طاقم المستشفى والتقارير الطبية اللاحقة.

ويشير التحقيق إلى أن الطبيب لديه سجل مهني مثير للجدل، إذ سبق أن عوقب في قضايا طبية أخرى شملت أخطاء جراحية خطيرة في ولايات مختلفة، ما أدى إلى تعليق رخصته الطبية في أكثر من ولاية أميركية.

وتواصل السلطات القضائية النظر في القضية، التي تُعد من أبرز قضايا الإهمال الطبي في الفترة الأخيرة داخل الولايات المتحدة.

فرنسا: محاكمة أعضاء محفل ماسوني بتهم جرائم قتل مأجورة ومحاولات اغتيال

تجري في فرنسا محاكمة مجموعة من الأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى محفل ماسوني، بتهم تتعلق بتنظيم عمليات قتل مأجورة ومحاولات اغتيال، من بينها جرائم ذات دوافع سياسية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

وذكرت المصادر أن المتهمين، الذين يضم بعضهم ضباطًا سابقين في الاستخبارات والشرطة ورجال أعمال، يُحاكمون في باريس بتهم تتعلق بتشكيل شبكة إجرامية منظمة ذات هيكل هرمي، كانت تعمل بسرية داخل ما يُعرف بمحفل “أتانور”.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الشبكة يُشتبه في تورطها في عدد من الجرائم الخطيرة، بينها جريمة قتل وقعت عام 2018 استهدفت سائق سباقات، إضافة إلى التخطيط لاغتيالات أخرى مرتبطة بخلافات سياسية وانتخابات محلية ونشاطات اجتماعية.

كما تتضمن القضية مزاعم عن تورط شخصيات نافذة في توظيف عناصر لتنفيذ عمليات اغتيال ضد خصوم سياسيين ونشطاء، فيما ينفي بعض المتهمين التهم الموجهة إليهم.

ولا تزال المحاكمة مستمرة في باريس، وسط اهتمام إعلامي واسع بالقضية التي أثارت جدلًا في الأوساط السياسية والحقوقية في فرنسا.

ألمانيا: إصابة 5 أشخاص في حريق دمّر مجمعًا سكنيًا للاجئين والمشردين في راونهايم

اندلع حريق كبير في مجمع سكني من الحاويات بمدينة راونهايم جنوب ولاية هيسن الألمانية، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وإصابة خمسة أشخاص، بينهم أربعة من رجال الإطفاء.

وبحسب متحدث باسم فرق الإطفاء، كان المجمع يضم وحدات سكنية مخصصة للاجئين والمشردين، وقد أصيب أحد السكان بكسر في الكتف واختناق نتيجة الدخان، فيما تعرض رجال الإطفاء لإصابات متفاوتة بسبب شدة الحرارة، ونُقل أحدهم إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأوضح المتحدث أن الحريق بدأ في شقتين بالطابق الأرضي قبل أن ينتشر بسرعة داخل المبنى، ما استدعى تدخل أكثر من 100 رجل إطفاء للسيطرة عليه.

وتم إنقاذ جزء من السكان، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك أشخاص آخرون محاصرون تحت الأنقاض، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

مصر: تحذير عاجل من تداول دواء مغشوش لعلاج سرطان البروستاتا

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا عاجلًا بشأن رصد عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي “Xtandi 40 mg”، المستخدم في علاج سرطان البروستاتا المتقدم، والذي يُعد من الأدوية مرتفعة التكلفة.

وأوضحت الهيئة أن التحذير جاء بناءً على إفادة من الشركة المنتجة، مشيرة إلى وجود عبوات مقلدة تحمل رقم تشغيلة محدد تم رصده في السوق المحلي، مع التأكيد على وقف تداولها فورًا وسحبها من الصيدليات والمستشفيات والمخازن.

ويُستخدم الدواء كمثبط لهرمونات الذكورة التي تغذي نمو الخلايا السرطانية، ويُعد من العلاجات الحديثة للحالات المتقدمة من المرض.

ودعت الهيئة الصيادلة ومقدمي الرعاية الصحية والمواطنين إلى توخي الحذر، والتحقق من أي عبوات مشبوهة عبر الجهات المختصة، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة الأدوية المغشوشة التي قد تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى.