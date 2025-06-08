موجة حر تضرب الجنوب وأمطار رعدية مرتقبة في الجبل الغربي وغات

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة نسبيًا خلال النهار على مناطق الدواخل والجنوب الليبي، في حين تبقى درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية، وسط توقعات بتكاثر السحب الرعدية وسقوط أمطار متفرقة على عدد من المناطق الجبلية والحدودية.

وأفادت إدارة التنبؤات الجوية، في نشرتها الصادرة اليوم الأحد 8 يونيو 2025، أن الأجواء ستكون غائمة جزئيًا مساء اليوم على مناطق الجبل الغربي، مع احتمالية تساقط أمطار رعدية متفرقة، خاصة على غريان وما جاورها، وتشمل هذه الاحتمالية مساء الغد مناطق غات والمناطق الحدودية مع الجزائر، مع نشاط سحب رعدية.

ففي مناطق، رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع فرص لهطول أمطار رعدية على غريان ومحيطها، درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 م° على الساحل، وبين 34 و39 م° على الدواخل.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، أجواء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 27 و32 م°، وقد تصل إلى 37 م° في أجدابيا.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة: أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا مساء الغد، مع احتمال لأمطار رعدية على غات والمناطق الحدودية الجزائرية، ودرجات حرارة مرتفعة بين 38 و41 م°.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، طقس صافٍ بوجه عام، ودرجات الحرارة تتراوح بين 36 و39 م°، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة يُتوقع أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، خصوصًا على مناطق الشمال الغربي، ما قد يساهم في تخفيف الأجواء الحارة نسبيًا.

وشدد المركز الوطني للأرصاد الجوية على متابعة تحديثاته اليومية لاحتمال تغيّر الحالة الجوية في بعض المناطق، خاصةً مع نشاط السحب الرعدية في الجنوب الغربي.