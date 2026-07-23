الأرصاد الجوية: ذروة «الموجة الحارة» اليوم وتراجع مؤقت اعتباراً من السبت

تشهد ليبيا استمرار تأثير موجة حر متوسطة الشدة على معظم مناطق البلاد، حيث تبلغ ذروتها اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وفقًا للنشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح بين 39 و47 درجة مئوية في معظم المناطق، مع ارتفاع عامل الرطوبة على المناطق الساحلية، بينما يكون تأثير الموجة أقل نسبيًا على مناطق الشمال الشرقي، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 31 و39 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب مساء الجمعة على مناطق الجبل الأخضر، مع توقعات بتراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال بداية من مساء الجمعة ويوم السبت، خصوصًا على المناطق الساحلية، ما يؤدي إلى انكسار مؤقت لموجة الحر.

وأضافت النشرة الجوية أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع يومي الأحد والاثنين المقبلين، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء، لتعود إلى معدلاتها الصيفية المعتادة على مناطق الشمال.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكون حالة السماء صافية غالبًا على مناطق راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول مساء الجمعة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 35 و41 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 42 و47 درجة مئوية على باقي المناطق، مع تسجيل انخفاض بداية من مساء الجمعة ويوم السبت.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر السحب مساء الجمعة على مناطق الجبل الأخضر، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 31 و38 درجة مئوية، مع ارتفاع متوقع الجمعة على مناطق الخليج وبعض مناطق الجبل الأخضر، قبل تراجعها السبت.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتسود أجواء صافية غالبًا، مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون السماء صافية بوجه عام، وتتراوح درجات الحرارة بين 41 و45 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن النشرة يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية، داعيًا إلى متابعة آخر التحديثات الصادرة عن المركز.