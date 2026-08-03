موجة حر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف «أحوال الطقس» حتى نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي استمرار الأجواء الصيفية المستقرة في مختلف مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، خاصة المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026، أن درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي تتراوح خلال ساعات النهار بين 34 و41 درجة مئوية، مع زيادة في عامل الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأشار المركز إلى أن مناطق شمال شرق ليبيا تشهد أجواء معتدلة نسبيًا، مع نشاط نسبي للرياح الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 29 و35 درجة مئوية، مع رطوبة مرتفعة نسبيًا على المناطق الساحلية.

أما مناطق الجنوب، فتستمر فيها الأجواء الصيفية ضمن معدلاتها الشهرية المعتادة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و41 درجة مئوية، مع توقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا على مدينة غدامس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس سيبقى مستقرًا دون تغيرات ملحوظة على أغلب مناطق ليبيا حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار تحديث التوقعات الجوية بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.

وفي النشرة الخاصة بالصيد البحري، أكد المركز عدم وجود أي تحذيرات بحرية على السواحل الليبية اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن حالة البحر ستكون هادئة إلى خفيفة الموج على معظم المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة، يكون الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت بسماء صافية، مع رياح شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1 متر، وتبلغ درجة حرارة سطح البحر بين 27 و30 درجة مئوية، مع رؤية جيدة.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس الأنوف إلى أمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيًا إلى بحرية فبرانية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما تكون شمالية غربية على بقية الساحل.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل الشرقي بين 0.25 و1.25 متر، فيما تبقى حالة البحر هادئة إلى خفيفة الموج، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية، مع بقاء مدى الرؤية جيدًا.