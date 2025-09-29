موجة حوادث مأساوية جديدة حول العالم

شهد العالم هذا اليوم موجة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة العديد من الأشخاص في دول مختلفة، بدأت بمصر حيث خلف تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيلة في مركز سمالوط 8 قتلى و14 مصابًا، وفي الهند، أدى تدافع خلال تجمع سياسي إلى مقتل 40 شخصًا وإصابة 124 آخرين، فيما سجلت موريتانيا أول وفاة بحمى الوادي المتصدع على حدودها مع السنغال، كذلك، شهدت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية حادث إطلاق نار من قارب على حانة ساحلية أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 8، وفي سياق متصل، توفيت بطلة الملاكمة الروسية إيرينا سينيتسكايا عن عمر 46 عامًا، كما عُثر على جثة مسافر متسلل في حجرة عجلات طائرة أمريكية قادمة من أوروبا.

حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيلة بمركز سمالوط في مصر يُسفر عن 8 وفيات و14 مصابًا

وقع حادث تصادم على الطريق الخفيف الشرقي بمركز سمالوط في محافظة المنيا بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيلة، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية في المنيا بالحادث، حيث باشرت الفرق المختصة نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالحادث، ويجري حالياً عرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابساته.

الأمن المصري ينهي حياة “صدّام” بعد ظهوره في معركة سوق أبو دياب

أنهت أجهزة الأمن المصرية حياة شخص شديد الخطورة يُدعى “صدّام” بعدما تورط في أعمال بلطجة وفرض إتاوات على المواطنين.

ولقي “صدّام” مصرعه الأحد في تبادل كثيف لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة قنا أثناء مداهمة مكان اختبائه بمركز دشنا، بعد نجاح الأمن في تحديد موقعه.

وكان “صدّام” ظهر في فيديوهات اشتباكات مسلحة عنيفة بسوق أبو دياب في قنا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وثقت كاميرات المراقبة تبادل إطلاق نار بين طرفين في السوق، وسط حالة من الرعب بين المارة.

وأظهر الفيديو “صدّام” وهو يطالب الباعة والمواطنين بإخلاء المنطقة ويحمل سلاحه، مطلقاً الرصاص تهديداً لأحد الأشخاص الذي رفض الانصياع لمطلبه.

وتمكنت الشرطة من ضبط ثلاثة متهمين في الواقعة، لكن المتهم الرئيسي “صدّام” فرّ حتى تمكنت قوات الأمن من تحديد مكانه ومداهمته، ما أدى إلى مقتله في تبادل إطلاق النار.

مصر تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية فوز مصر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عن الفئة الثانية، خلال الانتخابات التي عُقدت في 27 سبتمبر 2025، ضمن الدورة الـ42 للجمعية العمومية للمنظمة في مونتريال، كندا.

وأكدت الوزارة أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية في دور مصر الفاعل في مجال الطيران المدني، ويُعد تتويجًا للجهود الدبلوماسية المصرية لتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

كما أشارت إلى أن عضوية مصر في المجلس ستدعم سياسات النقل الجوي العالمي، وتُعزز أمن وسلامة الطيران، وحركة التجارة والسياحة، لا سيما بما يخدم مصالح الدول النامية.

رحيل بطلة العالم في الملاكمة ثلاث مرات عن عمر 46 عاماً

توفيت الملاكمة الروسية إيرينا سينيتسكايا، الحاصلة على لقب بطلة العالم ثلاث مرات، عن عمر ناهز 46 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة عبر قناته في “تلغرام”، ولم يُكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.

ووصف الاتحاد رحيل سينيتسكايا بأنه خسارة كبيرة لرياضة الملاكمة النسائية، حيث تُعتبر الأكثر تتويجاً في تاريخ الملاكمة النسائية الروسية، بحصولها على ثلاث بطولات عالمية، منها ذهبيتان في فئة 67 كغ وذهبية عام 2009 في وزن 75 كغ، وفضية عام 2011 في فئة +81 كغ، بالإضافة إلى خمس بطولات أوروبية وأحد عشر لقبا محليا في روسيا.

وحصلت سينيتسكايا أيضاً على لقب “ماستر الرياضة المكرم”، أحد أرفع الأوسمة الرياضية في روسيا.

الهند.. ارتفاع حصيلة قتلى تدافع التجمع السياسي إلى 40

ارتفع عدد قتلى التدافع الذي وقع خلال تجمع لمناصري الممثل والسياسي الهندي الشهير جوزيف فيجاي تشاندراسيخار إلى 40 شخصًا، مع إصابة 124 آخرين.

وقال وزير الصحة في ولاية تاميل نادو الجنوبية، ما سوبرامانيان، إن 36 من الضحايا توفوا فور نقلهم إلى المستشفيات مساء السبت، فيما توفي أربعة آخرون لاحقًا متأثرين بجراحهم. من بين القتلى، يوجد تسعة أطفال.

وتجمع عشرات الآلاف في منطقة كارور لحضور التجمع الانتخابي الذي نظمه الممثل المعروف محليًا باسم “فيجاي”، الذي أعلن ترشحه لانتخابات ولاية تاميل نادو المقررة في مطلع 2026، فيجاي يُعد من أبرز نجوم السينما في الولاية، ويُحظى بمكانة استثنائية تتجاوز حدود الفن إلى السياسة.

وذكر أحد الحاضرين أن فيجاي تأخر أكثر من ست ساعات عن موعد خطابه المقرر ظهرًا، مما تسبب في ازدحام واحتقان في الطرق المؤدية إلى مكان التجمع.

وأعلن رئيس وزراء تاميل نادو، إم. كيه. ستالين، تقديم تعويض مالي يزيد عن 11 ألف دولار لكل أسرة من ضحايا الحادث.

وبعد الحادث، عبّر فيجاي عن حزنه العميق عبر منصة “إكس” قائلاً: “قلبي محطم. أشعر بألم وحزن لا يطاق ولا يوصف”. كما وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحادث بأنه “مؤسف للغاية” و”محزن بشدة”.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث التدافع شائعة نسبيًا في الهند، وغالبًا ما تؤدي الحشود الضخمة غير المنضبطة إلى كوارث مماثلة.

موريتانيا تسجل أول حالة وفاة بحمى الوادي المتصدع في مدينة روصو على الحدود مع السنغال

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب حمى الوادي المتصدع في مدينة روصو الواقعة على الحدود الجنوبية مع السنغال.

وقال بيان الوزارة إن الحالة تعود لموريتاني قادم من إحدى دول الجوار، كان يعاني من أعراض نزيفية متقدمة عند وصوله إلى المستشفى، حيث تم عزله فورًا واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكدت التحاليل المخبرية إصابته بالمرض، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأضاف البيان أنه تم حصر عشرة أشخاص مخالطين للحالة، ولم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن، مشيرًا إلى تشكيل لجنة أزمة لتقصي الوضع ومتابعة تطوراته، كما أُرسلت بعثة من المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية “ملاذ” لإجراء المزيد من البحث والتقصي.

ويُذكر أن حمى الوادي المتصدع غالبًا ما تظهر بعد مواسم الأمطار، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد احتكاكًا متكررًا بين الإنسان والماشية وحشرات البعوض.

نورث كارولاينا: 3 قتلى و8 جرحى بإطلاق نار من قارب على حانة ساحلية

شهدت بلدة ساوثبورت الساحلية في ولاية نورث كارولاينا حادث إطلاق نار مروع أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

ووقع الحادث عندما اقترب قارب صغير من شاطئ حانة “أمريكان فيش كومباني” الشهيرة، حيث كان عدد من الناس يحتفلون في الهواء الطلق. توقف القارب للحظات ثم أطلق راكبه النار عشوائيًا على رواد الحانة، قبل أن يفر إلى عرض البحر.

وتمكنت قوات خفر السواحل الأمريكية من رصد المشتبه به في جزيرة أوك المجاورة واعتقاله، وهو يخضع حاليًا للتحقيق لدى شرطة ساوثبورت. لم تُعلن بعد هوية الجاني أو دوافعه، كما لم تُكشف أسماء الضحايا.

وشهود العيان وصفوا الحادث بأنه “صادم وغير متوقع” في منطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الهادئة في الولاية.

الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من أدوات طهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من خطورة بعض أدوات المطبخ المتداولة في الأسواق، بعد أن أظهرت اختبارات حديثة احتواء أربعة منتجات مصنوعة من الألمنيوم على مستويات غير آمنة من مادة الرصاص السامة.

وتشمل هذه الأدوات ثلاثة أوعية دائرية مسطحة القاع ووعاء مخصص لغلي الحليب، وتحمل علامات تجارية مثل: “تايغر وايت”، “سيلفر هورس”، و”جي كاي فالاباداس”، وتم العثور عليها في متاجر بولايات نيويورك وإلينوي، مع عدم معرفة نطاق توزيعها في باقي الولايات حتى الآن.

وأوضحت الإدارة أن مادة الرصاص قد تتسرب إلى الطعام أثناء الطهي من أدوات المطبخ المصنوعة من الألمنيوم أو النحاس أو مواد معاد تدويرها مثل قطع السيارات، مشددة على أن حتى مستويات منخفضة من الرصاص تشكل خطراً كبيراً، خاصة على الأطفال والأجنة.

وأشارت الأبحاث إلى أن التعرض الطويل للرصاص يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وضعف القدرة على التعلم، واضطراب طيف التوحد، ومشاكل في الجهاز العصبي والكلى والقلب، وتتنوع أعراض التسمم بين صعوبة التركيز وانخفاض الذكاء إلى آلام البطن والتشنجات والإغماء في الحالات الشديدة.

ودعت الهيئة المستهلكين لفحص أدوات المطبخ لديهم والتخلص من المنتجات المشبوهة، وناشدت التجار والموزعين التواصل معها للتحقق من سلامة بضائعهم.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد حظرت استخدام الرصاص في جميع المنتجات التي تلامس الطعام.

العثور على جثة في حجرة عجلات طائرة قادمة من أوروبا

أفادت قناة “سي بي إس نيوز” بأن موظفي الخطوط الجوية الأمريكية عثروا على جثة مسافر متسلل كان مختبئًا في حجرة عجلات طائرة وصلت إلى مطار شارلوت الدولي قادمة من أوروبا.

وعُثر على الجثة أثناء عمليات صيانة الطائرة من قبل موظفي الصيانة، وأعلنت جهات إنفاذ القانون المحلية وفاة الرجل فور وصولها إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم إدارة المطار: “نشعر بحزن عميق إزاء هذا الخبر، وسنقدم الدعم اللازم للشرطة في تحقيقاتها”.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال عام 2025 التي يتم فيها اكتشاف جثث مسافرين متسللين على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، حيث سبق وأن اكتُشفت في يناير الماضي جثتان لراكبين مختبئين في حجرة العجلات بطائرة في مطار جون إف كينيدي بنيويورك.

الرئيس الإندونيسي يدافع عن برنامج الوجبات المجانية بعد تسجيل 6000 حالة تسمم غذائي

دافع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن برنامج الوجبات المجانية الذي يستهدف الأطفال والنساء الحوامل، رغم تسجيل نحو 6000 حالة تسمم غذائي مرتبطة بالمبادرة، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وأوضح سوبيانتو أن نسبة الحالات المصابة ضئيلة للغاية مقارنة بحجم البرنامج الذي يشمل حوالي 30 مليون مستفيد حالياً، ويهدف إلى الوصول إلى 83 مليون مستفيد بنهاية العام، مشيراً إلى أن البرنامج لا يزال في بداياته ويعمل على تثبيت أسسه.

وأضاف الرئيس الإندونيسي خلال كلمة له في نشاط حزبي: “نعم، كانت هناك بعض النواقص وحالات تسمم غذائي، لكن نسبة الخطأ لم تتجاوز 0.00017% من إجمالي الوجبات الموزعة”.

وأثارت الحوادث موجة استياء شعبي، ودفعت منظمات محلية غير ربحية للمطالبة بتعليق البرنامج مؤقتاً، فيما بثت وسائل الإعلام مشاهد لأطفال يتلقون العلاج في المستشفيات.

ويعد هذا المشروع واحداً من أكبر المبادرات الاجتماعية في إندونيسيا، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار للعام المقبل، وهو يهدف لتحسين تغذية الأطفال والحد من ظاهرة التقزم، إضافة إلى خلق فرص عمل ودعم المزارعين والصيادين المحليين.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، وجه سوبيانتو بتزويد المطابخ المشاركة بمعدات اختبار جودة الطعام وتعقيم صواني الطعام، وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة سير العمل، وسط إغلاق 40 مطبخاً من أصل 9000 لمخالفتها المعايير.

كما أثار البرنامج مخاوف مالية، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة للعام المقبل تفوق ثلاثة أضعاف ميزانية 2025.

نهاية مأساوية لأسطورة الـUFC وانديرلي سيلفا في ساو باولو: إقصاء مباشر ثم إغماء خلال شجار جماعي (فيديو)

شهد الظهور الأول لأسطورة الفنون القتالية المختلطة، وانديرلي سيلفا، في رياضة الملاكمة كارثة حقيقية خلال نزال أقيم في ساو باولو.

سيلفا، البالغ من العمر 49 عامًا وأحد أبرز رموز الـUFC، واجه بطل العالم السابق أسيلينو فريتاس، صاحب سجل 41 انتصارًا مقابل هزيمتين.

لكن المباراة لم تكتمل بشكل طبيعي، حيث ارتكب سيلفا خطأ فادحًا بنطح خصمه بالرأس مرتين، ما أدى إلى خصم نقطة منه أولًا، ثم إقصائه بشكل مباشر بعد التكرار.

قرار الحكم بإيقاف النزال أثار حالة توتر كبيرة، حيث اقتحم أعضاء من الفريقين الحلبة واندلع شجار جماعي شارك فيه حوالي 11 شخصًا.

خلال الفوضى، سقط سيلفا وهو ينزف فاقدًا للوعي، وتم نقله سريعًا إلى غرفة تبديل الملابس بواسطة رجال الأمن.

وفاة الفنان أحمد الضوي رائد تحريك الصلصال في مصر وواحد من أبرز مصممي “قصص الأنبياء”

توفي الفنان التشكيلي وأحد رواد فن تحريك الصلصال في مصر والعالم العربي، أحمد الضوي، بعد صراع طويل مع المرض. عرف الضوي بأعماله الشهيرة مثل مسلسل “قصص الأنبياء” و”المبشرون بالجنة” و”دقدق”، والتي حملت رسائل تربوية وثقافية هامة.

بدأ مسيرته بدعم المخرجة الراحلة زينب زمزم، وترك بصمة كبيرة في عالم الرسوم المتحركة المصرية، خلال مرضه، ناشد محبوه وزارة الثقافة لدعمه، والتي استجابت لذلك.

السعودية تطلق خدمة جديدة لمواجهة هجمات التصيد الإلكتروني وتعزيز الوعي السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية عن إطلاق خدمة “التصيد الإلكتروني” الجديدة، ضمن جهود تعزيز منظومة الحماية الرقمية في المملكة عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين”.

وتهدف الخدمة إلى تمكين الجهات الوطنية من مواجهة مخاطر التصيد الإلكتروني من خلال تصميم حملات توعوية داخلية ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذا النوع من الهجمات، بالإضافة إلى متابعة وقياس أثر التوعية وتقييم جاهزية المستهدفين لاكتشاف أساليب التصيد.

وتشمل الخدمة دليلاً تعريفياً للجهات الوطنية المسجلة في “حصين”، فيديوهات توضيحية، وقوالب جاهزة لدعم الحملات التوعوية الدورية.

وأكدت الهيئة خلال حفل الإعلان في الرياض أن الأمن السيبراني أصبح خط الدفاع الأول للدول، وأداة استراتيجية لردع التهديدات وحماية المعلومات الأمنية والاقتصادية والتقنية.

الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق ضخم في بناية تجارية وسط بغداد دون إصابات

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الإثنين، نجاح فرقها في السيطرة الكاملة على حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق، مخصصة لتجارة الإكسسوارات وأجهزة الموبايل، في شارع الربيعي بمنطقة زيونة وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان رسمي إن فرقها دفعت بأسطول آلي تخصصي، وتعاملت مع الحريق بعمليات اقتحام مباشر للمبنى، ما أسفر عن إنقاذ عدد من المواطنين وتحجيم الخسائر ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وأكدت المديرية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات، مشيرة إلى أن فرقها أنهت أعمال الإخماد والتبريد بشكل كامل.

وطلبت المديرية فتح تحقيق رسمي في مركز الشرطة المختص، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.



