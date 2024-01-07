موجة صقيع في أوروبا والنروج تُسجل أدنى درجة حرارة في تاريخها

سجلت النرويج يوم أمس أدنى درجة حرارة في تاريخها تجاوزت 30 درجة مئوية تحت الصفر بالعاصمة أوسلو، حيث تتعرض البلاد لموجة صقيع منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43،6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء.

وذكرت وكالات الأنباء أنها المرة الأولى، التي تسجل فيها اوسلو درجة حرارة تجاوزت أكثر من 30 درجة تحت الصفر مع تسجيل 31,1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت شمال العاصمة النرويجية وفق ما أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية.

وتضرب أوروبا موجة برد قارسة مع درجات حرارة منخفضة للغاية، ففي السويد، تم تسجيل مستوى قياسي في درجات الحرارة لغت 43.6 درجة مئوية دون الصفر الأربعاء وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر /يناير على أراضيها. ووصلت في السويد أيضا إلى ما دون 35 درجة مئوية تحت الصفر، يوم الخميس مما تسبب في انقطاع الكهرباء على آلاف المنازل.

ومن المُتوقع أن يخف البرد الشديد في أقصى شمال أوروبا بنهاية الأسبوع، بينما قد يستمر في أقصى الجنوب حتى بداية الأسبوع المقبل​​.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن شتاء 2024 يُعد من أكثر الشتاءات تطرفا من حيث الظواهر الجوية، وهناك فرص عالية لتساقط الثلوج، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أبرد من المعدل في عدة مناطق.