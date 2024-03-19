موجز لأهم تطورات الحرب على قطاع غزة سياسيا وميدانيا

ــ وزارة الصحة الفلسطينية، 31819 قتيلا و 73934 مصابا، في حصيلة جديدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ــ مسؤولون بقطاع الصحة في غزة: مقتل 20 فلسطينيا، في غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط القطاع في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

ــ الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل أكثر من 50 فلسطينيا، واعتقل 180 آخرين، خلال مداهمة لمجمع الشفاء الطبي في غزة.

ــ مفوض الامم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يعلن أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب.

ــ البرلمان الكندي يمرر اقتراحا غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ــ نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن، يدافع عن حق إسرائيل في حماية نفسها ويدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة لأسباب إنسانية.

– وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ــ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يحذر من أن شن إسرائيل عملية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، سيؤدي إلى دمار كبير و”فظائع” غير مسبوقة.