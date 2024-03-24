موجز لأهم تطورات الحرب في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

ــ وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 32226 فلسطينيا على الأقل وإصابة 74518 آخرين في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ــ الجناح العسكري لحركة (حماس) يعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة وعمره 34 عاما توفي جراء “نقص الدواء والغذاء”.

ــ استمرار القتال في محيط المستشفى الرئيسي في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يعلق مقتل عشرات “المسلحين” الفلسطينيين.

ــ الهلال الأحمر الفلسطيني يقول :إن القوات الإسرائيلية طوقت مستشفيين آخرين في غزة يوم الأحد وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة، بينما قالت إسرائيل إنها اعتقلت 480 مسلحا في الاشتباكات المستمرة عند مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ــالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يؤكد أن الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالية لنقل البضائع الثقيلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هي عن طريق البر، وبما يشمل زيادة هائلة في عمليات التسليم التجارية.

ــ مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات التي تستضيفها قطر يقول : إن الولايات المتحدة قدمت “مقترحا يقرب” وجهات النظر فيما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة تفرج عنها حركة (حماس) خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.