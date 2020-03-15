موريتانيا.. تغلق 26 معبراً حدودياً خوفاً من كورونا

ضرورة إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما [العربية]

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية إغلاق 26 معبرا حدوديا من أصل 34 معبرا سبق وأن حددتها كأماكن لدخول البلاد خلال السنوات الماضية.

وأبقت الداخلية في تعميم وجهه الوزير إلى الولاة 8 معابر مفتوحة مع دول الجوار الأربع، وهي المغرب (المعبر 55 كلم)، الجزائر ، السنغال ، ومالي.

وأبلغ الوزير ولاة الولايات التي توجد فيها هذه المعابر بضرورة إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.

وألغت الحكومة الموريتانية السبت رحلتين سياحيتين كانتا قادمتين من فرنسا باتجاه مدينة أطار، شمالي البلاد، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التجارة والسياحة “أن قرار إلغاء الرحلتين جاء بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وأضافت الوزارة في منشورها: “تقرر إلغاء كل الرحلات السياحية القادمة من فرنسا إلى مدينة أطار وذلك كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا”.



هذا ويخضع حاليا للحجز الطبي، عشرة أشخاص التقوا المواطن الأسترالي الذي أدخل فيروس كورونا إلى الأراضي الموريتانية.



ومن بين المحجوزين موظف استقبال كان أول من التقى بالمواطن الأسترالي في مطار نواكشوط حين عودته من أوروبا في التاسع من مارس الجاري، ومن بينهم كذلك سائق نقل الأسترالي المصاب من المطار إلى منزله، وكذا موظفة رافقت الاسترالي لاستكمال إجراءات إقامته بمكتب إدارة شؤون الهجرة.

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