موريتانيا: ضبظ شحنة مخدرات.. وتوقف 7 مهربين

توقيف سبعة مهربين وتدمير سيارتين، واحتراق شحنة مخدرات تقدر 1800 كلغ [انترنت]

اعتقل الجيش الموريتاني الجمعة سبعة مهربين خلال عملية عسكرية خاصة نفذها مؤخرا على الشريط الحدودي الشرقي مع دولة مالي، أسفرت أيضاً عن مصادرة 700 كيلوغرام من المخدرات وإحراق 1800كيلوغرام أخرى وتدمير عدة آليات ومصادرة بعض الأسلحة، وذلك خلال عملية.

وقال الجيش في بيان إن العملية كانت مشتركة بين القوى البرية والجوية، ومكنت من اعتراض المهربين وتدمير آلياتهم ومصادرة عتادهم وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

وسرد الجيش في بيانه حصيلة العملية، التي نفذها قبل يومين، وهي توقيف سبعة مهربين، وتدمير سيارتين، واحتراق شحنة مخدرات تقدر 1800 كلغ مع السيارات التي تحملها.

كما تمكن الجيش من مصادرة سيارة أخرى، وسلاح كلاشنيكوف، و04 مخازن سلاح كلاشنيكوف معبأة، و01 جهاز اتصال ثريا، و03 هواتف نقالة، و700 كلغ من المخدرات.

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