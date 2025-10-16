موريتانيا.. وفاة 36 شخصاً بسبب أمراض قاتلة!

سجلت موريتانيا في الأسابيع الأخيرة 36 حالة وفاة نتيجة الإصابة بوباء الدفتيريا وحمى الوادي المتصدع، في تحذير جديد للسلطات الصحية والمجتمع من خطورة المرضين وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح الوزير الموريتاني للصناعة التقليدية والحرف، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ماء العينين ولد أييه، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، أن 23 حالة وفاة سجلت بالدفتيريا و13 حالة بحمى الوادي المتصدع.

وأكد أن المصالح الطبية أكدت حتى الآن 36 إصابة مؤكدة بحمى الوادي المتصدع و436 إصابة بالدفتيريا، مشيرًا إلى أن المرضين في مرحلة الانحسار، لكنه شدد على أن هذا لا يعني التهاون بالإجراءات الصحية والوقائية.

الدفتيريا: مرض معدٍ يهاجم الجهاز التنفسي

الدفتيريا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب الحلق والجهاز التنفسي العلوي، وتنتقل عبر الرذاذ الناتج عن السعال والعطس. يسبب المرض مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الفشل القلبي والوفاة، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن أو أصحاب المناعة الضعيفة.

وتشمل أعراضه التهاب الحلق، الحمى، صعوبة التنفس، وتكوّن غشاء سميك في الحلق قد يسد مجرى الهواء. الوقاية تكون عبر التطعيم المنتظم الذي يعد الأكثر فعالية في الحد من انتشار المرض.

حمى الوادي المتصدع: فيروس يحمل مخاطر عالية

حمى الوادي المتصدع هي مرض فيروسي ينتقل أساسًا عبر لدغات البعوض، ويصيب الإنسان والحيوان على حد سواء. تتراوح أعراضه بين الحمى، الصداع الشديد، آلام المفاصل، والغثيان، وقد تتطور في حالات شديدة إلى نزيف داخلي وفشل كبدي أو كلوي.

ويعد المرض أكثر خطورة في المناطق الريفية ومواسم الأمطار، حيث يكثر تكاثر البعوض. الوقاية تتطلب مكافحة البعوض، استخدام الناموسيات، وتجنب مناطق تكاثر الحشرات.

جهود السلطات الصحية ومخاطر التهاون

تعمل الحكومة الموريتانية على تعزيز حملات التوعية الصحية، وتكثيف الرصد الطبي، وتقديم اللقاحات اللازمة، خصوصًا للأطفال والمجموعات الأكثر عرضة للمرض.

وأكدت السلطات أن الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل غسل اليدين، ارتداء الكمامات عند الضرورة، والتطعيم، يشكل خط الدفاع الأول للحد من انتشار المرضين.

يشير الخبراء إلى أن التهاون بالوقاية قد يؤدي إلى موجات جديدة من العدوى، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية. ومع استمرار الرصد الطبي والإجراءات الوقائية، يتوقع أن تشهد البلاد تراجعًا تدريجيًا في عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة.