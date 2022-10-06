موسكو: الغرب يُشعل حرباً نووية

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، وأن من وصفته بالدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحولت لوحش قد يدمر الكوكب بيديه، حسب تعبيرها.



ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زاخاروفا قولها، اليوم الخميس، إن “الغرب يشعل حربا نووية، وعلى كل إنسان على سطح الكوكب أن يدرك أن زيلينسكي، الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحول إلى وحش قد يتم تدمير الكوكب بيديه”.

وجاء ذلك تعليقا على دعوة زيلينسكي دول الناتو إلى توجيه “ضربة استباقية لروسيا، قبل أن تقدم على استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا”، وفق قوله.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه على الناتو توجيه ضربات “استباقية” ضد روسيا، وعدم “انتظار الضربات النووية الروسية”.

وأضاف زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية اتصال الفيديو أمام معهد “لوي” الأسترالي: “ماذا يجب أن يفعل الناتو؟ القضاء على احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية… الضربات الاستباقية حتى يعرفوا ماذا سيحدث لهم إذا استخدموها.. وليس انتظار الضربات النووية الروسية، وبعد ذلك القول… هذا ما يجب على الناتو فعله”.