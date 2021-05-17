موسكو: بدء «حقبة خطيرة» في العالم

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن تصرفات الشركاء الغربيين تسببت في تفاقم الوضع على الساحة الدولية، وبدء “حقبة خطيرة” في العالم، حسب وصفه.



وأكد الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، أن موسكو مستعدة للحوار.

وأضاف: “نحن مستعدون للتوصل إلى تفاهم مشترك معين، لكننا نعتقد أنه من أجل إنجاز هذه المهمة، يجب أن نتعامل مع بعضنا البعض على قدم المساواة… وبالطبع، نعارض أي نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وأشار بوليانسكي إلى أنه ليس كل الدول تشارك هذا النهج، مضيفا أن بعض الزعماء الغربيين يفضلون إلقاء “محاضرة” على روسيا والصين ودول أخرى، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع بسبب “دبلوماسية مكبرات الصوت”، وفق قوله.