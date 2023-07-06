موسكو تستهدف مبنى سكنيا في «لفيف» الأوكرانية.. كييف تتعهّد بالرد

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 4 أشخاص في هجوم صاروخي روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة لفيف «غربي البلاد».

وتعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على قصف لفيف؛ كاشفا أيضا عن صعوبات أدت إلى إبطاء وتيرة الهجوم المضاد على القوات الروسية.

وقال رئيس بلدية مدينة لفيف أندريه سادوفيي إنّ 3 قتلوا في هجوم صاروخي روسي أصاب مبنى سكنيا في المدينة خلال الليل، مضيفا -في منشور على قناته في تليغرام- أنّ القصف ألحق أضرارا بنحو 60 شقة و50 سيارة.

وأوضح سادوفيي أن أجهزة الإسعاف تعمل في الموقع، مرجحا أن يكون هناك المزيد من الناس تحت الأنقاض، وأنّ الهجوم الذي تعرضت له المدينة صباح اليوم الخميس أدى إلى تدمير بنى تحتية.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الأوكراني قوله إنه سيكون هناك رد ملموس على الهجوم الصاروخي الروسي على لفيف.