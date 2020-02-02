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موسكو تشك في قابلية «صفقة القرن» للحياة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 2 فبراير 2020 - 15:08
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بالعين المجردة صفقة القرن لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن [انترنت]

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم “بأنه يمكن بالعين المجردة رؤية أن صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وقال بيسكوف “توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي الموافقة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن”.

وأضاف بيسكوف أن رد فعل فلسطين السلبي وتضامن عدد من الدول العربية مع الفلسطينيين في رفضهم خطة ترامب، يجعل موسكو تشك في قابلية هذه الخطة للحياة.

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وفي وقت سابق أكدت الخارجية الروسية في تعليقها على “صفقة القرن”، أن الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم.

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