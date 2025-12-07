موسكو تعلّق «بالضبط».. ماسك يدعو لتفكيك الاتحاد الأوروبي!

دعا رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، السبت، إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة إلى الدول الأعضاء، معتبرًا أن البنية البيروقراطية في بروكسل أصبحت عبئًا يحد من قدرة الحكومات على تمثيل مصالح شعوبها.

وقال ماسك في منشور عبر منصة إكس التي يمتلكها إن على الدول الأوروبية استعادة استقلال قرارها السياسي، مشيرًا إلى أن البيروقراطية “تخنق أوروبا حتى الموت”، على حد وصفه.

وتساءل عن طبيعة “الحماية” التي توفرها الولايات المتحدة للتكتل الأوروبي، في إشارة إلى ما يراه تراجعًا في جدوى المنظومة المؤسساتية المشتركة.

وتفاعل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف مع تصريحات ماسك، وأعلن عبر حسابه في منصة إكس تأييده لما طرحه، مكتفيًا بعبارة “بالضبط” تعليقًا على دعوة الملياردير الأميركي.

ويأتي هذا الجدل بينما تواجه منصة إكس انتقادات من المفوضية الأوروبية التي تتهمها بارتكاب مخالفات تتعلق بقانون الخدمات الرقمية، وبينها نقص الشفافية وصعوبة إتاحة البيانات أمام الباحثين.

إيلون ماسك يصف أوروبا بـ”الرايخ الرابع” ويتعرض لانتقادات بعد فرض غرامة على منصة “إكس”

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أوروبا بأنها “الرايخ الرابع”، وذلك عبر إعادة نشر منشور يتضمن هذا الوصف على منصة “إكس”، وأرفقه بتعليق مقتضب قال فيه: “إلى حد كبير”.

وكان ماسك قد دعا في وقت سابق إلى حل الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكّن الحكومات الوطنية من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.

ورد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على تصريحات ماسك، مقترحًا عليه “الذهاب إلى المريخ” تعقيبًا على هذا الوصف المثير للجدل.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه أن الشركة المالكة لمنصة “إكس” فُرضت عليها غرامة قدرها 120 مليون يورو بسبب مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، والذي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2023 ويلزم المنصات بمكافحة المحتوى غير القانوني، وشرح آلية عمل خوارزميات التوصية، وتقديم بدائل للمستخدمين.

وفي ردّه على الإجراءات الأوروبية، شبه ماسك القوانين بحق المنصة بممارسات جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية “شتازي”، مؤكدًا مجددًا دعوته لتفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السلطات للدول الأعضاء.

وتستمر المفوضية الأوروبية في تقديم شكاوى منتظمة ضد منصات الإنترنت الكبرى، بما في ذلك “إكس” و”ميتا” و”تيك توك”، مطالبة بإزالة أي انتهاكات محتملة وهددت بفرض غرامات إضافية أو إنهاء عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي.