موسكو تكشف عدد هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية

كشفت موسكو عدد الهجمات التي نفذها الجيش الأوكراني على الأراضي الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “الجيش الأوكراني حاول مهاجمة أراضي روسيا بمشاركة أكثر من 2500 فرد و35 دبابة ونحو 40 آلية مدرعة، ولم يحقق نجاحا في أي مكان ولاذ بخسائر فادحة”.

وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: “تم تنفيذ سلسلة كاملة من الاعتداءات، أربعة في بيلغورود وواحدة على عدة محاور في كورسك، وذلك بهدف تحقيق اختراق والتمركز على الأراضي الروسية”.

وقال الرئيس الروسي: “الجيش الأوكراني لم تحقق أي نجاح على أي من المحاور، حيث تم التصدي لتلك الهجمات وإجبار القوات على الانسحاب، أو بالأحرى فرّت محمّلة بخسائر فادحة”.

هذا وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير2022.