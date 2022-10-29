موسكو تُعلن تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد هجوم شنته القوات الأوكرانية على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الدفاع قولها في بيانها: “بعد قيام نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين في 29 أكتوبر من هذا العام بعمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في ضمان أمن ممر الحبوب،، يعلق الجانب الروسي المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية”.

وكشفت الوزارة في وقت سابق من اليوم، أن كييف نفذت هجوما على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا وهيئة الأمم المتحدة قد وقعوا على وثيقتين تتعلقان بمشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، في 22 يوليو الماضي بإسطنبول التركية، فيما يطلق عليها “صفقة الحبوب”.

وبموجب هذه الصفقة، يفترض التزام الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بينما يحدد الشق الأول من الصفقة خوارزمية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، التي تسيطر عليها أوكرانيا.