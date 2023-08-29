موظفو الخارجية يتبرأون من «المنقوش»

نظَّم عدد من موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، رفضًا للقاء الوزيرة المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.



وأكد الموظفون في بيان أثناء الوقفة الاحتجاجية، رفضهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بشأن التحقيقات الإدارية مع الوزيرة، معتبرين أنها تضليل للرأي العام وفرصة لمنحها الوقت للعودة إلى العمل دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الموظفون إنهم يتابعون بقلق ردود فعل الشارع الليبي حول ما قامت به الوزيرة ولقائها “المشؤوم” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني ومخالفة القوانين والقيم والثوابت الوطنية.

وشدد المحتجون على تبرؤهم منه ورفضه بشكل تام، وكذلك رفض مخرجاته، كونه لا يعبر عن رأي موظفي الوزارة وإنما عن إرادة منفردة لمن حضر ونسق لهذا للقاء.

فيديو | بيان موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن لقاء الوزيرة المقالة #نجلاء_المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي #إيلي_كوهين pic.twitter.com/tH00xN2vcM — عين ليبيا (@EanLibya) August 29, 2023