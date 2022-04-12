موقع فرنسي يكشف عن مفاوضات تجمع نجل «حفتر» وإبنُ عم «الدبيبة» في باريس

كشف موقع أفريكا إنتليجنس الفرنسي عن محادثات سرية تجرى بين بالقاسم خليفة حفتر و إبراهيم الدبيبة ابن عم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لإقناعه بالتنحي عن رئاسة الحكومة. «

وقال الموقع، إنّ المحادثات الجارية حتى الآن غير مجدية، مبينا أن بلقاسم حفتر التقى سابقا بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وإنّ الطرفين حاولا إيجاد أرضية مشتركة في نوفمبر الماضي في أبوظبي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي؛ بهدف التوصل إلى حل وسط في حالة تأجيل الانتخابات، لكن المحادثات فشلت.

وتابع الموقع الإستخباراتي الفرنسي أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يواجه عزلة دولية منذ فشل إجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر العام الماضي.