ميدفيديف: الرؤوس الغربية الغبية تتزايد!

ردت موسكو على تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أطلقتها حول دور روسيا في عدوان غزة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف: إن سبب كلام “ميلوني”، يعود لجينات خفية من ماضيها الفاشي، حسب وصفه.

وكتب ميدفيديف عبر حسابه على منصة “إكس”: “عدد أصحاب الرؤوس الغبية في قيادات الدول الغربية يتزايد كل يوم، وقد قالت ميلوني الآن في كييف إنه لو لم تشن روسيا العملية العسكرية الخاصة، فإن المقاومة الفلسطينية لم تكن لتهاجم “إسرائيل”.

وأضاف ميدفيديف: “أوه إنها تعاني بالفعل من مشاكل كبيرة في رأسها، أو ربما لعبت الجينات الفاشية المخفية في الماضي دورها الكبير في ذلك”.

وكانت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، صرحت في وقت سابق، بأنه لو لم تشن روسيا عملياتها العسكرية على أوكرانيا، لما وقع العدوان الإسرائيلي في غزة.