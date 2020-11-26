ميركل: اتفقت مع قادة الولايات الفيدرالية الـ16 في البلاد على تمديد قيود كورونا

أفادت تصريحات أدلت بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عُقب انتهاء اجتماعها مع قادة الولايات الفيدرالية، حيث رجّحت فيها تمديد قيود كورونا، وأن تظل الإجراءات سارية حتى يناير 2021.

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها اتفقت مع قادة الولايات الفيدرالية الـ16 في البلاد على تمديد قيود كورونا حتى 20 ديسمبر على الأقل.

وقالت ميركل للصحفيين: “أرقام العدوى لا تزال مرتفعة للغاية”، لكنه سيتم تخفيف القيود جزئيا خلال عطلة عيد الميلاد.

وفرضت ألمانيا “إغلاقا خفيفا” لمدة شهر في الـ2 من نوفمبر لكبح جماح الموجة الثانية التي تجتاح معظم أوروبا، وشمل الإغلاق الحانات والمطاعم لكن المدارس والمتاجر لا تزال مفتوحة.

وبموجب الإجراءات المتفق عليها أمس الأربعاء، ستقتصر التجمعات الخاصة على 5 أشخاص اعتبارا من 1 ديسمبر، وسيسمح للتجمعات التي تصل إلى 10 أشخاص باستثناء الأطفال، خلال عيد الميلاد للسماح للعائلات والأصدقاء بالاحتفال.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، شددت ميركل على أن ألمانيا ستجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع مناطق المشاة ذات الازدحام الشديد ومراكز المدن.

وأظهرت البيانات اليومية من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية أمس الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة ارتفع 18633 حالة إلى 961320 حالة.

وقفز عدد الوفيات من 410 إلى 14771، مقارنة بـ305 في الأسبوع الماضي، و 49 فقط في 2 نوفمبر عندما دخل الإغلاق الجزئي حيز التنفيذ.