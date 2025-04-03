«ميسي» يتلقّى خسارته الأولى هذا الموسم

ألحق “لوس أنجلوس إف سي”، الخسارة الأولى بفريق “إنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي” هذا الموسم، بفوزه عليه (1-0)، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال “كونكاكاف”.

وخلال المباراة، “سجل السلفادوري الدولي ناثان أورداس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، ليمنح فريقه الفوز قبل لقاء الإياب المقرر في ميامي الأسبوع المقبل”.

وبحسب التحليل الرياضي، “دخل ميامي المباراة وهو لم يخسر في 9 مباريات في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي، لكن لوس أنجلوس كان الفريق الأفضل، لا سيما في الشوط الثاني عندما افتتح له أورداس التسجيل، إذ تخلص من لاعب وسط إسبانيا الدولي السابق سيرجيو بوسكيتس وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك”.

هذا “وخاض ميسي، المباراة بعد أن شارك احتياطيا في نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الأمريكي إثر غياب عن الملاعب دام أسبوعين بداعي الاصابة، وتابع المباراة على ملعب “بي أم أو” 22207 متفرجين، تقدمهم نجم كرة السلة الأمريكي ونادي غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وأحد مالكي إنتر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام”.

How is Messi still doing this at 37? pic.twitter.com/gsQcMvwNpL — MLS Moves (@MLSMoves) April 3, 2025