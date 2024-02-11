«ميسي» يثير غضب الجماهير وبكين تعاقبه!

تصدر النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” العناوين خلال الساعات الماضية، نتيجة غضب الجماهيره نحوه، بسبب عدم مشاركته مع إنتر ميامي في مباراة ودية أقيمت في هونغ كونغ.

وذكرت التقارير، أن أفضل لاعب في العالم “ميسي”، ظل على مقاعد البدلاء خلال المباراة بسبب الإصابة، ما أثار غضب الجماهير.

ولاحتواء غضب الجماهير الذين دفع كل منهم ما يصل إلى570 يورو لرؤية “ميسي” خلال المباراة، أعلنت الصين، تخليها عن استضافة مباراتين وديتين لمنتخب الأرجنتين، بطل العالم في كرة القدم، والتي كان مقررا فيها أن يلتقي نيجيريا في مدينة هانغتشو وساحل العاج في بكين، بين 18 و26 مارس.

وأشار اتحاد كرة القدم في بكين، أنه بعد طلب المشجعين معلومات حول مبارايات ليونيل ميسي، لا تخطّط بكين، في الوقت الحالي، تنظيمها.

وأعلنت وكالة تاتلر آسيا الخاصة منظمة المباراة التي أقيمت في هونغ كونغ، أنها ستعيد 50 % من ثمن التذاكر للجمهور بعد الاحتجاجات ضدّ اللاعب “ميسي”، الذي يحظى بشعبية كبرى.

وكان “ليونيل ميسي” المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، فاز بجائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الدولي “فيفا” عن عام 2023.