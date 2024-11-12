«ميسي» يحسم مصير مستقبله مع «إنتر ميامي» الأمريكي

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل المثار حول “مستقبله” مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، بصورة غير مباشرة، عبر رسالة خاصة إلى جماهير فريقه الأمريكي.

وأثار الأرجنتيني جيراردو “تاتا” مارتينو، مدرب فريق إنتر ميامي، الجدل بشأن “مستقبل” الأسطورة الأرجنتينية، عندما أكد أنه لا يستطيع ضمان بقاء اللاعب في صفوف الفريق.

لكن سرعان ما خرج ميسي وأعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور “إنستغرام”، مساء الاثنين، استمراره مع إنتر ميامي، بقوله وهو يخاطب جماهير فريقه: “الآن سنستعد للعودة بشكل أقوى، في العام المقبل”.

وأضاف ليونيل ميسي بعد نهاية موسم إنتر ميامي رسميا: “انتهى الموسم الذي واصلنا فيه النمو كنادي، وعلى الرغم من أننا حققنا بعض الأهداف، إلا أننا أردنا المزيد.. شكرا لجميع الأشخاص الذين رافقونا ودعمونا”.

وانتهى موسم إنتر ميامي رسميا، بعد هزيمة ميسي ورفاقه أمام أتلانتا يونايتد، في “المواجهة الفاصلة” بالدور الأول من تصفيات المراحل النهائية لكأس الدوري الأمريكي، مساء السبت الماضي.

وكان ميسي قاد إنتر ميامي، للتتويج بلقب “درع المشجعين” 2024 لأول مرة في التاريخ، بعد أن أنهى الموسم الاعتيادي من الدوري الأمريكي، في صدارة جدول “القسم الشرقي”، برصيد 74 نقطة وهو رقم قياسي جديد.

يذكر سيشارك إنتر ميامي في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية صيف عام 2025، بصفة ممثل عن الدولة المستضيفة، وذلك بعد تتويجه بلقب “درع المشجعين”، دون الانتظار إلى معرفة بطل كأس الدوري الأمريكي