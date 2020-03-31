ميسي يشيد بلاعب شاب ويتوقع أن يصبح من أفضل نجوم العالم

ميسي اختار مونت في فئة الشباب الأكثر صعودا في عالم كرة القدم [انترنت]

أبدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إعجابه الشديد بقدرات وإمكانيات لاعب فريق تشيلسي ومنتخب إنجلترا الشاب ماسون مونت.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ميسى انضم لسلسلة النجوم والخبراء الذين أبدوا إعجابهم باللاعب الشاب ماسون مونت، والذي قدم موسما رائعا في الشهور الماضية، وانتزع مكانه في خط وسط تشيلسي على الرغم من وجود كوكبة من النجوم الكبار في صفوف الفريق اللندني مثل الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي والإنجليزي روس باركلي، وغيرهم من اللاعبين.

ونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة، أن ميسي أثنى على لاعب الوسط الإنجليزي، مؤكدا أن لديه القدرة على أن يصبح واحدا من أفضل نجوم العالم.

من جهتها، أفادت “فوتبول لندن” بأن ميسي اختار مونت في فئة الشباب الأكثر صعودا في عالم كرة القدم، وأثنى عليه بشكل كبير، من خلال تعاونه مع إحدى الشركات لإنتاج حزمة حصرية من بطاقات كرة القدم عبر أحد التطبيقات.

وقال ميسي: “بعد أن شاهدت ماسون مونت يلعب، من المحتمل أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة المقبلة”.

وقدم ميسي في النهاية نصيحة للاعب بأن يواصل الأداء القوي والبقاء في القمة، لكي يصبح أحد أبرز لاعبي الساحرة المستديرة حول العالم.

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