ميسي يعود إلى الهند بعد 14 عاماً ..زيارة خيرية لدعم «الأطفال والشباب»

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن زيارته المرتقبة إلى الهند في ديسمبر 2025، في أول رحلة له إلى البلاد منذ عام 2011. وتأتي الزيارة ضمن حملة خيرية لدعم الشباب والأطفال، وستشمل ثلاث مدن هندية هي نيودلهي، مومباي، وكالكوتا.

وسيزور ميسي الهند بشكل فردي، خارج التزاماته مع منتخب الأرجنتين أو ناديه إنتر ميامي، وذلك بعد نهاية الموسم الكروي في الولايات المتحدة الأمريكية. وستنظم خلال الزيارة فعاليات رياضية وثقافية متعددة، منها حفلات موسيقية، جلسات ودية، مهرجانات طعام، ودروس متقدمة في كرة القدم، بالإضافة إلى معرض للبادل في ملعب برابورن بمومباي وحدث في ملعب “سولت ليك”.

وأشار ميسي في منشور على “إنستغرام” إلى حبه للهند وذكرياته الجميلة هناك، معبراً عن شغفه بمشاركة كرة القدم مع الجيل الجديد من المشجعين.

كما سيشهد الحدث الكشف عن جدارية ضخمة بارتفاع 25 قدماً وتمثال لميسي، ومن المتوقع أن تبدأ أسعار التذاكر من 3500 روبية هندية.

🚨 — الأسطورة ليونيل ميسي IG:



أنا متحمس حقا لزيارة بلد جميل مثل الهند في ديسمبر 🇮🇳 pic.twitter.com/NMtSU0hU4R — عمرو (@bt3) October 2, 2025