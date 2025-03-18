«ميسي» يغيب عن منتخب الأرجنتين ويعلّق بـ«رسالة» مؤثرة!

خرج ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، من قائمة المنتخب الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وعلق ميسي، على غيابه عن منتخب الأرجنتين في مواجهتي أوروغواي والبرازيل بتصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية برسالة مؤثرة عبر “إنستغرام”.

وكتب ميسي، عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع “انستغرام”:” من المؤسف أن أفتقد هاتين المباراتين المميزتين للغاية مع المنتخب ضد أوروغواي والبرازيل”.

وأضاف:” كما هو الحال دائما كنت أرغب في التواجد هناك ولكن في اللحظة الأخيرة أجبرتني إصابة بسيطة على التوقف لفترة من الوقت قبل اللعب مرة أخرى ،سأشجع وأدعم المنتخب مثل أي مشجع آخر”.

هذا “وتعرض ميسي لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي ضد أتالانتا يونايتد في بطولة الدوري الأمريكي”.

وأكد نادي إنتر ميامي في بيان رسمي أن “ميسي يعاني من إصابة خفيفة في العضلة الضامة”.

يذكر أنه “يتصدر منتخب الأرجنتين حاليا جدول تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث جمع 25 نقطة بعد خوض 12 مباراة وتتوجه الأرجنتين إلى أوروغواي صاحبة المركز الثاني يوم الجمعة وبعدها ستستضيف المنتخب البرازيلي في 25 مارس الجاري”.