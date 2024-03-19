«ميسي» يغيب عن وديتي الأرجنتين بسبب الإصابة

يخوض المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، المتوَّج في نهاية 2022 بلقبه المونديالي الثالث، مباراتيه الوديتين المقررتين، الجمعة والثلاثاء، في الولايات المتحدة من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية، وذلك وفق رابطة الدوري الأميركي الذي يدافع فيه الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات عن ألوان إنتر ميامي.

وأعلنت رابطة الدوري الأميركي لائحة اللاعبين الذين سينضمون في النافذة الدولية المقبلة إلى منتخبات بلادهم، وغاب ميسي عن تشكيلة أبطال العالم، ما يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور، الجمعة، في فيلادلفيا، وكوستاريكا، الثلاثاء المقبل، في لوس أنجليس في إطار التحضيرات لكوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة، الصيف المقبل.

ولم يُصدر الاتحاد الأرجنتيني للعبة أي بيان بشأن غياب ميسي من عدمه. وابتعد ابن الـ36 عاماً عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3 – 1، الأسبوع الماضي، في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من «إصابة طفيفة» في فخذه اليمنى.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3 – 1، السبت، في الدوري الأميركي.