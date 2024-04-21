ميسي يقود إنتر ميامي إلى صدارة الدوري الأميركي بعد تحقيق فوز جديد

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مساء السبت، فريقه إنتر ميامي، إلى الفوز على ضيفهم ناشفيل، بعد أن سجل هدفين وصنع الثالث، وذلك في إطار الجولة العاشرة من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، تصدر إنتر ميامي ترتيب القسم الشرقي للمسابقة برصيد 18 نقطة، فيما أصبح رصيد “البرغوث” 7 أهداف، علما أنها المرة الثانية التي يسجل فيها ميسي هدفين بعد أن هز شباك مرمى نادي أورلاندو مرتين في الثاني من مارس الماضي.

وكان ميسي سجل هدفا أو ساعد في هز الشباك في كل من المباريات الـ 6 التي لعبها في الدوري الأميركي، مع الإشارة إلى أنه قد تغيب عن 4 مناسبات من الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وفي المباراة التي انتهت بفوز ميامي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كان النجم الإسباني، سيرخيو بوسكيتس، وقع على هدفه الأول مع “الفريق الوردي”، وذلك منذ انضمامه إلى زميله السابق ميسي قادما من برشلونة في الصيف الماضي.

كما ساهم نجم البلوغرانا الأسبق، لويس سواريز، في تسجيل الأهداف عندما قدم التمريرة الحاسمة لميسي في هدفه الأول بالمباراة.

وعقب انتهاء المباراة، قال بوسكيتس: “سعيد للغاية لأن هدفي ساعد الفريق على الفوز بالمباراة.. ما يهم هو الفوز، واليوم تمكنت من التسجيل لكن الإنجازات النهائية هي تحقيق النصر لفريقنا”، بحسب أسوشيتد برس.

ولم يلعب جوردي ألبا، زميل ميسي السابق في برشلونة، بسبب إصابة في أوتار الركبة، كما خرج دييغو جوميز بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في وقت متأخر من الشوط الأول.

يشار إلى أن إنتر ميامي سوف يواجه مستضيفه، نيو إنغلاند، السبت المقبل، بينما يستضيف نادي ناشفيل، فريق سان خوسيه.