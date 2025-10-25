ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير بثنائية ورأسية نادرة

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز مهم على ناشفيل 3-1 ضمن منافسات الدور الإقصائي لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، مسجلاً هدفين في المباراة، أحدهما رأسية نادرة في مسيرته.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد تمريرة حاسمة من زميله لويس سواريز، فيما اختتم ميسي المباراة بتسجيل الهدف الثالث والشخصي الثاني في الدقيقة 90، ليضمن لفريقه فوزًا مريحًا ويقربه من التأهل إلى الدور التالي.

وشهدت المباراة إعلان تجديد عقد ميسي مع إنتر ميامي حتى 2028، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، كما تُوج اللاعب بجائزة الحذاء الذهبي بعد تصدره جدول هدافي الدوري الأمريكي برصيد 29 هدفًا هذا الموسم.

