«ميسي» يُودع الفريق الباريسي والهلال السعودي وجهته القادمة

رحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري.

وحظي ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بوداع مميز من زملائه في مباراته الأخيرة مع فريقه.

ولعب ليو مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان، أمس السبت، في هزيمتهم أمام كليرمون في ختام مباريات الدوري المتوج به فريقه.

ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

وفي هذا الصدد، كشف إعلام سعودي ومصدر لوكالة “الأناضول” للأنباء، اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوقع للعب مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية إنه “من المنتظر أن يوقع أفضل لاعب في العالم، المتوج في مونديال 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس”.

وأضافت أن التوقيع سيكون “بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض، ولم تحدد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن”.

وفي ذات السياق، قال رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، الصديق المقرب من ميسي وعائلته لوكالة “الأناضول”، إن “ميسي سيوقع لنادي الهلال السعودي خلال 50 ساعة”، مشيرا أنه “التقى ميسي في باريس في وقت سابق اليوم”.

هذا ووقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، المعروفة بقربها من نادي برشلونة، اليوم الأحد، إن البولغا قد حسم وجهته المقبلة، منذ سفره إلى المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الماضي، للمشاركة في حملة إعلانية للسياحة في المملكة، خصوصاً أنه يعتبر منذ عام مضى سفير السياحة السعودية مقابل عقد ذهبي.

وكان ليو يرغب في إنهاء مسيرته مع فريقه السابق نادي برشلونة الإسباني، لكن الوضع المالي الغامض للفريق، بالإضافة للعرض السعودي المغري، والذي تبلغ قيمته 600 ألف دولار، جعل قرار الرفض غير ممكن، من أجل ضمان مستقبل عائلته للأبد، خصوصاً أنه تقدم في السن واقتربت مسيرته من النهاية، ما جعله يختار الظفر بأغلى عقد للاعب كرة قدم في التاريخ، وفقاً للصحيفة.

أما فيما يتعلق بعرض فريق إنتر ميامي الأميركي، فإن ليونيل لم يفكر فيه بتاتاً، بالنظر إلى ضعف المقابل المالي الذي لم يبلغ 10% من المبلغ الذي سيحصل عليه من فريق الهلال، أكثر الفرق السعودية تتويجاً بالألقاب في المملكة.