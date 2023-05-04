«ميلوني» تُجدد دعم بلادها للجهود الأممية في ليبيا

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في روما اليوم الخميس، خليفة حفتر، الذي بدأ زيارة إلى العاصمة الإيطالية أمس الأربعاء.

وبحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، فإن اللقاء يهدف إلى مواصلة الحوار حول تحقيق الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا، ولتبادل الآراء حول بعض القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص نمو غير مسبوق لظاهرة الهجرة نحو إيطاليا.

وكان اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين، أيضًا فرصة لتأكيد دعم إيطاليا لتحرك الأمم المتحدة في ليبيا لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023.

كما انتهزت ميلوني الفرصة لإجراء مناقشة حول الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، حيث يُعرف وجود مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.