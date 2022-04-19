ميناء البريقة ينضم لحالة القوة القاهرة المعلنة في الموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطي.

وذكرت المؤسسة الوطنية أنّها تتعلاض لموجة إقفالات غير شرعية سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمعدات السطحية لقطاع النفط إضافة لفقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

وقالت المؤسسة الوطنية إنّ إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء خاصة في المنطقة الشرقية إذ أن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.