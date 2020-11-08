مُدير منظمة الصحة العالمية يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه بمكافحة كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بعث بالتهنئة إلى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.
وأعرب غيبريسوس، عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كورونا المستجد.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن غيبريسوس، في تغريدة على “تويتر” اليوم الأحد” “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم”.
وأضاف المدير العام القول، إن”أزمات مثل جائحة كورونا المستجد تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك”.
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