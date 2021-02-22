مُستشار بريطاني: لقحوا الأطفال بسرعة لإبقاء المدارس مفتوحة

مستشار علمي حكومي بارز صرح، إنه يتعين على المملكة المتحدة تطعيم الأطفال “بأسرع ما يمكن” لإبقاء المدارس مفتوحة، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأفاد محذراً البروفيسور جون إدموندز قائلا: “إلى أن يتم تطعيمنا جميعا، وأنا أشمل الأطفال هنا، ستكون هناك مخاطر كبيرة”.

وتجري تجارب للتأكد من سلامة برنامج التطعيم “قبل توسيعه ليشمل غير البالغين”، لكن لم تعلن الحكومة عن أي خطط بهذا الشأن.

وقال إدموندز وهو عضو اللجنة الاستشارية “سيج” إن “الوزراء قد يكونوا واثقين من تخفيف بعض القيود استنادا إلى انخفاض خطر الإصابة بكورونا في الهواء الطلق”.

لكنه أوضح “نحن جميعا في خطر، ويمكننا جميعا نشر الفيروس، وأعتقد أن هناك حاجة لتطعيم الأطفال بأسرع ما يمكن”.

وأضاف “حدث اضطراب كبير في المدارس، وسيستمر ذلك حتى نقوم بتلقيح أطفالنا”.

وقبل الموافقة المتوقعة على إعادة فتح جميع المدارس في 8 مارس المقبل، حذر إدموندز من أن “الوباء سينمو مرة أخرى، ولذلك يجب أن تبقى القيود مفروضة”.

وقال لبرنامج لشبكة الإذاعة البريطانية: “إذا خففنا إجراءات مكافحة كورونا بسرعة كبيرة الآن، فستحصل زيادة في حالات دخول المستشفى، ولذلك علينا التخفيف من الإجراءات بشكل تدريجي للغاية”.

وحذر إدموندز من رفع الإجراءات بسرعة قائلا “سنضع قطاع الخدمات الصحية تحت الضغط مرة أخرى، وسنشهد زيادة في عدد حالات دخول المستشفى والوفيات”.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون عن خطة لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا في إنكلترا اليوم الإثنين.