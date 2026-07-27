نائب أردني يقترح تعزية واشنطن.. البرلمان يشهد سجالاً واسعاً

أشعل مقترح نيابي داخل مجلس النواب الأردني جدلًا سياسيًا واسعًا، بعدما دعا النائب علي الخلايلة إلى إصدار بيان تعزية للكونغرس الأمريكي بوفاة الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية داخل الأردن قبل نحو أسبوعين.

وقال الخلايلة خلال جلسة البرلمان، مخاطبًا رئاسة المجلس: “أقترح، معالي الرئيس، أن يصدر هذا المجلس بيان تعزية للكونغرس الأمريكي في وفاة الجنود الأمريكيين الذين توفوا على الأراضي الأردنية”.

وأثار المقترح انقسامًا بين النواب، حيث واجه اعتراضات من أعضاء اعتبروا أن إصدار تعزية باسم مجلس النواب لا ينسجم مع حالة الغضب الشعبي تجاه السياسة الأمريكية في المنطقة، ولا سيما بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة.

ورأى معارضو المقترح أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية سياسية بسبب دعمها لإسرائيل، معتبرين أن توجيه تعزية رسمية باسم البرلمان الأردني لا يعبر عن موقف الشارع الأردني، الذي يشهد انتقادات واسعة للموقف الأمريكي من التطورات الإقليمية.

وأكد بعض النواب أن من حق الخلايلة تقديم التعزية بصفته الشخصية، لكنهم رفضوا أن تحمل الرسالة اسم المؤسسة التشريعية أو أن تُقدَّم باعتبارها موقفًا ممثلًا للشعب الأردني.

ولم يقتصر الجدل على أروقة البرلمان، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت ردود الفعل بين من انتقد المقترح بشدة، ومن اعتبره خطوة مرتبطة بالعلاقات الرسمية والتحالفات الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة.

وانتقد معارضون موقف النائب، مشيرين إلى أنه سبق أن وجّه انتقادات للوجود العسكري الأمريكي في الأردن، قبل أن يدعو لاحقًا إلى تقديم تعزية للكونغرس الأمريكي، معتبرين أن هذا التحول يتجاهل، بحسب رأيهم، دور واشنطن في دعم إسرائيل خلال الحرب على غزة.

في المقابل، دافع مؤيدون عن المقترح، مؤكدين أن الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا كانوا موجودين في الأردن ضمن إطار تعاون دفاعي رسمي مع القوات المسلحة الأردنية، وأن تقديم التعزية يمثل ممارسة دبلوماسية بين حلفاء تجمعهم اتفاقيات أمنية.

وأشار المؤيدون إلى أن التعاون العسكري الأردني الأمريكي يشمل مجالات التدريب والتسليح وتعزيز قدرات الدفاع، معتبرين أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تتطلب مراعاة الأبعاد الدبلوماسية عند التعامل مع مثل هذه الأحداث.

ويأتي الجدل بعد مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين وإصابة آخرين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأشهر الماضية.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، قُتل 17 عسكريًا أمريكيًا وأصيب أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أواخر فبراير.

ما موقف قيادات حزب الميثاق من مطالبة رئيس كتلتها بمجلس النواب علي الخلايلة التعزية بمقتل جنود أمريكيين في الأردن@Mithaqjordan pic.twitter.com/XZZqwMKTPn — الصحفي ماجد حمد القرعان (@journalistmajed) July 26, 2026

تحية تقدير لموقف النائب علي الخلايلة الذي يعكس وعياً وطنياً عميقاً وحرصاً على سيادة المصلحة العليا للأردن فوق كل اعتبار — S.bani_hasan🇯🇴 (@SAlkhalailh) July 26, 2026

الجنود الذين قتلوا على أرضنا كانوا جزءاً من الجهد الدولي المشترك لصد خطر 'داعش' وحماية أمننا



الموقف الذي اتخذه النائب علي الخلايلة يمثل توازناً سياسياً واعترافاً بالجميل لمن وقف معنا في خندق واحد ضد عدو مشترك

حفظ الله الأردن آمناً مستقراً — S.bani_hasan🇯🇴 (@SAlkhalailh) July 26, 2026