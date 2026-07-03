نائب أمريكي ينتقد سياسة تل أبيب في سوريا: عمليات عدوانية تضر بمصالح إسرائيل

انتقد عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري جو ويلسون، المعروف بتأييده لإسرائيل ومؤسس اللجنة الجمهورية المؤيدة لإسرائيل، السياسة الإسرائيلية في سوريا، محذرًا من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، معتبرًا أن استمرارها ينعكس سلبًا على المصالح الإسرائيلية.

وقال عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: “بصفتي صديقا لإسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو طوال مسيرتي المهنية، إلا أن العمليات العدوانية المستمرة لإسرائيل في سوريا تثير قلقي العميق، خاصة في الأيام الأخيرة”.

وأضاف: “هذه التصرفات غير مسؤولة وتتعارض مع ما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوزير روبيو والمبعوث الخاص لسوريا توم باراك تحقيقه، كما تجعل من الصعب إزالة النفوذ الخبيث للمجرم الحربي بوتين في سوريا. إن احتلال الأراضي السورية ومهاجمة المدن السورية سيضر بإسرائيل على المدى الطويل ويجب أن يتوقف فورا”.

وفي المقابل، أشاد ويلسون بالسياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المنطقة، مشيرًا إلى جهودها في مواجهة إيران ووكلائها، والوساطة في محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان، إضافةً إلى منح سوريا فرصة عبر رفع العقوبات التي كانت مفروضة خلال النظام السابق.

واعتبر أن هذه السياسة حققت مكاسب لأمن إسرائيل، موضحًا أن سوريا “تغلق طرق وشبكات حزب الله في البلاد، وانسحب الحرس الثوري الإيراني بالكامل منها”.

كما أشاد عضو الكونغرس الأمريكي بما وصفه بـ”بصيرة وانفتاح” الرئيس السوري أحمد الشرع والقيادة السورية تجاه إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل، لافتًا إلى أن سوريا لم تشن أي هجوم ضد إسرائيل في عهده، وأنها تتعهد بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد دول الجوار.

ودعا ويلسون إلى التوصل لاتفاق عدم اعتداء بين دمشق وتل أبيب، معتبرًا أن مثل هذا الاتفاق يملك فرصةً لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يشمل حماية السكان الدروز في سوريا وإسرائيل.

نجيب ساويرس يعلق على أسعار العقارات في سوريا: قادمون وزيادة المعروض تخفض الأسعار

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على أزمة أسعار العقارات في سوريا، مؤكدًا أن زيادة المعروض السكني وتوسيع حركة البناء تمثلان أحد أبرز الحلول لخفض الأسعار، في وقتٍ يواصل فيه بحث فرص الاستثمار في قطاع التطوير العقاري داخل البلاد.

وأعاد ساويرس نشر تدوينةٍ عبر منصة “إكس” تناولت ارتفاع أسعار العقارات في سوريا، وكتب معلقًا: “زيادة المعروض وازدياد حركة البناء يحرك المنافسة و يخفض الأسعار، قادمون”.

وجاء تعليق ساويرس ردًا على منشورٍ لمواطنٍ سوري تحدث فيه عن الارتفاع الكبير في أسعار الشقق السكنية، إذ قال: “شقة بمساحة 100 متر في مشروع دُمَّر، على سبيل المثال، تكلِف المغترب السوري المقيم في الغرب حصيلةَ تعب سنوات طويلة. ومع احتساب تكلفة الأرض والبناء بالأرقام، فإن قيمة هذه الشقة لا تتجاوز 60 ألف دولار، بينما تُباع بأضعاف ذلك، بهامش ربحٍ يقترب من 150%”.

وأضاف صاحب المنشور: “إن كل المحتكرين والمتلاعبين بالسوق العقارية في سورية بحاجة إلى إجراءات تضع حدا للجشع، حتى يتقوا الله في هذا الشعب الذي أنهكته الحروب والأزمات. رخصوا الأسعار، واتركوا الناس تعيش”.

وتأتي تصريحات ساويرس بعد سلسلة لقاءاتٍ أجراها في دمشق خلال الأسبوع الماضي، إذ استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، في إطار مباحثاتٍ تناولت فرص الاستثمار والتعاون.

كما عقد ساويرس اجتماعًا مع وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق، لبحث آفاق التعاون في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية.

وأوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، في بيانٍ، أن ساويرس استعرض خلال اللقاء نشاطات شركته واستثماراتها وخبراتها في مجالات التطوير العقاري والتنمية، مؤكدًا اهتمامه بالاستثمار في سوريا، والمساهمة في تطوير الكوادر والمؤسسات، إلى جانب تنفيذ مشاريع تراعي مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأضافت الوزارة أن رجل الأعمال المصري عرض عددًا من قصص النجاح والتجارب التنموية في دولٍ مختلفة، مع بحث إمكانية الاستفادة منها ونقل الخبرات المناسبة إلى سوريا.

من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة وتوظيفها بما يخدم خطط التنمية والإعمار، مستعرضًا أولويات الوزارة، ولا سيما معالجة العجز السكني واستكمال المشاريع المتعثرة.

زيادة المعروض و ازدياد حركة البناء يحرك المنافسة و يخفض الأسعار …قادمون …☺️❤️ https://t.co/TIrjyFFYJG — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 1, 2026