نائب أوروبي: إسرائيل تنكّل بوفد دولي في الضفة الغربية

أكد عضو البرلمان الأوروبي جاومي أسينس، “أن الجيش الإسرائيلي أطلق الغاز المسيل للدموع على وفد حقوقي دولي بالقرب من نابلس في الضفة الغربية بفلسطين”.

وأوضحت رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، التي كانت برفقة أسينس ضمن الوفد الدولي، خلال فيديو نشرته على حسابها على منصة “X”، “أن الجيش استخدم الغاز المسيل للدموع ضد الوفد الحقوقي عندما كانوا برفقة مجموعة من الفلسطينيين لجمع محصول الزيتون”.

ووفقا لصحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية، “فإن “أسينس وكولاو” وصلا إلى فلسطين في الـ28 من أكتوبر الجاري، مع وفد دولي لـ”التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي”.

هذا وتسعى إسرائيل مؤخرا إلى التنكيل بالمنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، حيث صادقت في على مشروع قانون يحظر إجراء أي اتصال مع “الأونروا”.