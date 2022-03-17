الحكومة الليبية تستلم مقراتها في بنغازي

تم اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، استلام كافة مقرات التي كانت تابعة لحكومة الوحدة الوطنية من قِبل علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وتمت مراسم الاستلام بين علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، ورضا الفريطيس رئيس ديوان مجلس الوزراء، وبحضور سالم معتوق الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة الجنوبية، وعدد من وزراء الحكومة الليبية، وأعضاء من مجلس النواب، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية، وعميد بلدية بنغازي وعدد من مديري أمن المنطقة الشرقية والجنوبية.

وفي مستهل كلمته، أكد علي القطراني بأنه قد كُلف باستلام مقرات الحكومة والوزارات في شرق البلاد، وأكد بأنه قد أتم كافة إجراءات الاستلام في أجواء إيجابية دون أي عوائق تُذكر.

كما شدد القطراني على ضرورة العمل ليلاً ونهاراً لتقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مدن ومناطق ليبيا وتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقاً لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري الثاني عشر.

ودعا علي القطراني خلال كلمته، كافة أبناء الوطن ممن يؤمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة للوقوف صفاً واحداً للنهوض بالبلاد والخروج بها من غياهب الفوضى والتشرذم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، داعياً كل الليبيين إلى ضرورة أن يجتمعوا على كلمة سواء في وطن واحد يسع الجميع دونما أي إقصاء ولا تهميش بل أساسه إشراك الجميع والتوزيع العادل لثروات البلاد.

كما أكد النائب أن الحكومة الليبية جاءت بتوافق ليبي ليبي تحت مظلة مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة دون أي تدخل خارجي أو إملاءات خارجية رافعين شعار انتصار سيادة الوطن.

#فيديو نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي القطراني يستلم رسمياً ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي . تم النشر بواسطة ‏حكومة الوحدة الوطنية – Government of National Unity‏ في الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢