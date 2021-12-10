نائب في مجلس الدوما الروسي: منع شوغالي مراقبة الانتخابات هو قرار سياسي

قال نائب في مجلس الدوما الروسي يفغيني فيدوروف، إنّ رفض قبول واعتماد مكسيم شوغالي مراقبا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو قرار سياسي بحت.

وذكر فيدوروف بحسب وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، أنّه من الصعب توقع إجراء انتخابات شفافة في ليبيا بعد الحرب التي شهدتها، معتبرا أنّ الوضع في ليبيا ما يزال غير مستقر.

وتابع فيدوروف أنّه لم يسمحوا لشوغالي بالعودة لليبيا لأنه يعرف الساحة الليبية جيدا، مشيرا إلى أنّ هناك قوى خطيرة جدًا لا تريد رؤية شوغالي في ليبيا.

وأضاف فيدوروف أنّ القوى التي قبضت على شوغالي لا تريد رؤيته في ليبيا، وهذا دليل على محاولة إخفاء شيء ما.

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني افرجت نهاية عام 2020 عن المحتجزين مكسيم شوغالي، وسامر سويفان، يعد احتجاز لاكثر من عام واتّهامهما بالتّجسس.