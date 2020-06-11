نانسي تُطالب بإزالة تماثيل تشكّل إهانة للحرية

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الأربعاء، إلى إزالة 11 تمثالاً من الحقبة الكونفيدرالية أثناء الحرب الأهلية من مبنى الكابيتول، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد.

وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس،في رسالة وجّهتها إلى لجنة برلمانية مشتركة أن “تماثيل الرجال الذي نادوا بالوحشية والهمجية للوصول إلى هذه النهاية العنصرية الصريحة، تشكّل إهانة بشعة لمُثُل” الديمقراطية والحرية.

وأضافت أن “تماثيلهم تكرّم الكراهية وليس التراث”، مضيفة “يجب إزالتها”.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة االمطالبة بازالة أسماء جنرالات كونفيدراليين عن قواعد عسكرية في الولايات المتّحدة، معلنا رفضه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال ترامب أنّ “هذه القواعد العسكرية أصبحت الآن جزءاً من التراث الأمريكي العظيم” وكان البنتاغون أبدى استعداده للنظر فيه في هذا المقترح.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات تاريخية أشعلت فتيلها وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصول إفريقية الذي قضى اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض أثناء توقيفه في مينيابوليسالفترة الماضية.