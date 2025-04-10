نتائج الجولة الأخيرة في «إياب» الدوري الممتاز لكرة القدم

اختتمت مساء امس الأربعاء، مباريات الجولة الأخيرة في إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمجموعة الأولى.

وبحسب وكالة “وال”، “على ملعب طبرق، واصل فريق “النصر” تألقه، حيث أكد صدارته للمجموعة الأولى برصيد 32 نقطة، بعد فوزه على مُضيّفه “الصقور” بهدف دون رد من ركلة جزاء، ليبقى “الصقور” في المركز الخامس برصيد 19 نقطة”.

وفي ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء، “فاز فريق “الأنصار” على ضيفه “الأنوار” بهدفين نظيفين، ليحصل على 16 نقطة ويحتل به المركز الثامن، مما يجعله يدخل مرحلة ملحق تفادي الهبوط، بينما حافظ “الأنوار” على مركزه الرابع برصيد 19 نقطة”.

وعلى أرضية ملعب شحات، “دخل “خليج سرت” مرحلة مُلحق تفادي الهبوط بعد تعادله السلبي بدون أهداف أمام مُضيّفه “البروق”، وبهذه النتيجة حصل “خليج سرت” على 17 نقطة، بينما حصل “البروق” على 18 نقطة ليظل في الدوري الممتاز”.

وعلى أرضية ملعب شهداء بنينا، “حقق “الأخضر” فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف نظيفة ضد “التحدي”، ليُؤكد مركزه الثاني برصيد 31 نقطة، بينما ظل التحدي في المركز الثالث برصيد 25 نقطة”.