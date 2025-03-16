نتائج الدوري الممتاز.. «المدينة» يضمن مقعده و«الخمس» مهدد بالهبوط

ضمن فريق “المدينة” مقعده في الدور السداسي كـ”ثاني المجموعة الرابعة”، بعد تفوقه على فريق “الخمس” بهدف دون رد لحساب الجولة 16 من الدوري الليبي الممتاز بكرة القدم فوق أرضية ملعب نادي الأولمبي، ليصل المدينة إلى النقطة 30 والمركز الثاني، ويتجمد رصيد فريق “الخمس” عند النقطة العاشرة.

وبحسب وكالة “وال”، “انتهى على ملعب النهر الصناعي، لقاء فريق “الملعب” مع فريق “أساريا” بالتعادل السلبي بدون أهداف، وأصبح رصيد “الملعب” 17 نقطة في المركز الخامس، و”أساريا” في الترتيب ماقبل الأخير برصيد 12 نقطة”.