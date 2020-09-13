نتانياهو: السلام مع الإمارات والبحرين سيكون مختلفا

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إن المنطقة على أبواب حقبة جديدة بعد التوقيع على اتفاقيي السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ووعد أن يكون هذا السلام “دافئا واقتصاديا وسياسيا وسلاما بين الشعوب”.

وأشار نتانياهو إلى رغبة الشعوب الإسرائيلية والبحرينية والإماراتية بهذه الاتفاقات.

وأضاف نتانياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه اتفق مع ملك البحرين على إقامة علاقات سلام رسمية وعلاقات دبلوماسية بين البلدين.

كانت البحرين الدولة الخليجية الثانية التي تعلن عن توقيع اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني، بعد الإمارات التي بادرت بهذه الخطوة التي جاءت برعاية الولايات المتحدة، الشهر الماضي.

ومن المزمع أن توقع البحرين اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني في البيت الأبيض، بجانب الإمارات، الثلاثاء المقبل، حيث سيمثل البحرين وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بينما يوقع الاتفاقية من الجانب الصهيوني رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حسب ما نقلت قناة الحرة.