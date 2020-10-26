«نتانياهو» يمنع وزراءه من السفر إلى الإمارات قبل سفره هو إليها

أعلن مسؤولون إسرائيليون، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع وزراء حكومته من السفر إلى الإمارات قبل سفره هو إليها.

ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزراءه من السفر إلى الإمارات، التي وقعت بلاده معها اتفاق سلام منتصف الشهر الماضي، بحسب إعلام عبري.

وقال موقع “واللا” العبري، اليوم الإثنين، نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، إن نتنياهو أراد أن يكون أول مسؤول إسرائيلي يسافر إلى أبوظبي لذلك رفض طلب عدد من الوزراء للسفر إليها.

وقالت المصادر إن عددا من الوزراء توجهوا لمكتب نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة، بطلب للسفر إلى أبوظبي لعقد لقاءات مع نظرائهم الإماراتيين بهدف دفع التعاون المشترك.

وكان من بين هؤلاء الوزراء ميري ريغيف وزيرة النقل التي وقعت الأسبوع الماضي في مطار بن غوريون بتل أبيب مع وفد رسمي إماراتي اتفاقا لتسيير رحلات مباشرة بين البلدين.

إلا أن نتنياهو رفض طلب ريغيف وطلب منها عدم إجراء الزيارة حتى إشعار آخر.

وقالت المصادر إن نتنياهو أراد أن يكون السياسي الإسرائيلي الأول الذي يزور الإمارات بعد توقيع اتفاق السلام في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وبعدها سيسمح لباقي الوزراء بالسفر إلى هناك.

وقبل نحو أسبوعين تحدث نتنياهو هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بحسب “واللا”.

ووقتها نشر مكتب نتنياهو أن الاثنين اتفقا على عقد لقاء بينهما في القريب، مضيفا في بيان: “دعوته لزيارة إسرائيل ودعاني هو لزيارة أبوظبي”.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على ما أورده الموقع الإسرائيلي، دون نفيه، فيما قالوا في مكتب الوزيرة ريغيف: “تعمل الوزيرة على دفع التعاون في مجال النقل في ضوء اتفاقات السلام وبقدر ما تتطلب الحاجة المهنية سوف تسافر موفدة من قبل رئيس الوزراء لعقد لقاءات مع نظرائها في الإمارات ودول أخرى”، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.