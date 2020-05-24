نتنياهو: تهديدات خامنئي تُعرض إيران لخطر كبير

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن التهديدات التي توجهها قيادة إيران إلى إسرائيل تعرض الجمهورية الإسلامية لخطر كبير.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نتنياهو قوله، اليوم الأحد، في مستهل أول جلسة للحكومة الجديدة التي يترأسها، إن التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل “لم تتوقف ولو للحظة وكذلك التهديدات”.

وذكّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتصريحات التي جاءت مؤخرا على لسان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمناسبة يوم القدس، حيث وصف إسرائيل بأنها “ورم سرطاني في الشرق الأوسط”، قائلا: “سمعتم بالتأكيد حاكم إيران خامنئي يهددنا بالتدمير. وبالطبع كل من يهددنا بالتدمير لن ينجح في ذلك ويعرض نفسه لخطر كبير”.

وأكد نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تستمر في انتهاج سياسات تقضي بـ”صد العدوان الإيراني في كل مكان وصد المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا والمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا أو لتطوير أسلحة هناك تستخدم من قبل وكلاء إيران وقواتها وقد تعرض دولة إسرائيل للخطر”.