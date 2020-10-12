نتنياهو: سنفتح طريقاً تجاريًا جديدًا مع الإمارات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على دخول أول سفينة تجارية إماراتية إلى ميناء حيفا، مؤكدا أنه سيتم فتح طريق تجاري جديد بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نتنياهو قوله: “نحن نصنع التاريخ، لأول مرة دخلت إلى ميناء حيفا سفينة تجارية إماراتية.. سنفتح طريقا تجاريا جديدا بين الإمارات وإسرائيل”.

وكانت أول سفينة شحن ‎إماراتية، والتي نفذت رحلة مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي إلى الميناء في إسرائيل، وصلت إلى ميناء حيفا صباح اليوم.

وفي وقت سابق وقعت شركتا “دوفرتاور” الإسرائيلية و”موانئ دبي العالمية” الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

وأعلن نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه اتفق خلال اتصال هاتفي، مع ولي عهد أبوظبي، على لقاء بينهما قريبا، دون أن يذكر موعدا محددا.