نتنياهو: سنُسير رحلات مباشرة للحجاج المسلمين من إسرائيل إلى مكة

تعهد رئيس الوزراء في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بتسيير رحلات جوية مباشرة لنقل المسلمين من إسرائيل إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو، زعيم حزب “الليكود”، لإذاعة الجيش الإسرائيلي “غالي تساهل”، قبل يومين من انطلاق الانتخابات البرلمانية.

وقال نتنياهو: “سنسير رحلات مباشرة لنقل الحجاج المسلمين الإسرائيليين من تل أبيب إلى مكة”، دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية.

يُشار إلى أن السعودية لا تربطها علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي، لكن نتنياهو صرح الثلاثاء الماضي، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن 4 دول، ستوقع “اتفاقيات سلام” الكيان الإسرائيلي، دون أن يكشف عن أسمائها.

وفي اليوم التالي، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، للصحيفة ذاتها، إن “الدول الأربعة قد تكون السعودية وقطر وسلطنة عمان والنيجر”.

وبينما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرياض حول تصريحات نتنياهو، رأى خبراء أنها محاولة منه لاستقطاب أصوات الناخبين العرب في انتخابات البرلمان.

هذا ومن المقرر أن يشهد الكيان الإسرائيلي بعد غد الثلاثاء، انتخابات تشريعية هي الرابعة في غضون عامين.